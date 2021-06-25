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الأهلي يختتم مرانه قبل مواجهة الترجي التونسي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد على ملعب الأهلي we السلام.

وبدأ لاعبو الأهلي المران الختامي بقراءة الفاتحة قبل خوض التدريبات البدنية المتنوعة بالكرة، بالإضافة إلى تدريبات الجري حول الملعب تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق. 

وشهد مران الأهلي قيام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بتوجيه التعليمات الفنية للاعبين، للتأكيد على العديد من النقاط المهمة قبل مواجهة الترجي. 

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية والفنية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

واختتم موسيماني فقرات مران الأهلي بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس وتركيز من الجميع. 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة وصعبة مساء غد السبت، أمام فريق الترجي التونسي، على استاد الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة المباراة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

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