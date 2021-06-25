إصابة سيدة إثر سقوطها من الطابق الثاني في أكتوبر

أصيبت سيدة بكسور إثر سقوطها من الطابق الثاني، بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقلها إلى المستشفى، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بسقوط سيدة من علو بالحي الثامن بنطاق القسم.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى سقوط "فاطمة.ش.ع"، 42 سنة مقيمة شارع أرض اللواء، من الطابق الثاني، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابة إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

