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الكهرباء تكشف الشرائح المستثناة من زيادة الاسعار ؟

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه سيظل هناك شرائح تدعم بدعم تبادلي بعد الزيادة المقبلة في أسعار الكهرباء.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة تليفوينة مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"،: "فوق الـ650 كيلو وحتى الـ1000 كيلو شهريًا لن يحصل على دعم، وفوق الـ1000 سيضاف عليه زيادة بسيطة".

وأوضح أن الشرائح الأولى ستظل تدعم بدعم تبادلي، لافتًا إلى أن هناك خطة موضوعة من قبل لتحرك الأسعار تدريجيًا، وأن الأسعار الصناعية والتجارية لن تتغير، مؤكدًا أن المواطن يستطيع التحكم في استهلاكه، ويستطيع أن يرشد فيه، وأن عدادات الكارت تحقق ميزة التحكم في الاستهلاك.

وأضاف: "وصلنا لتركيب 10.5 عداد مسبق الدفع، ومتبقي 27 مليون عداد"، منوهًا بأن العدادات الذكية لا تحتاج إلى شحن الكارت، بل يتم كل شيء فيها بطريقة إلكترونية، مشيرًا إلى أنهم يسعون لأن تصبح كل العدادات في مصر إما مسبوقة الدفع أو ذكية.

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