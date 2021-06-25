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موعد مباراة هولندا ضد جمهورية التشيك فى دور الـ 16 بكأس أمم أوروبا
الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:00 م
محمد جمال
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يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره جمهورية التشيك ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، فى لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم الأحد.
وتقام مباراة هولندا ضد التشيك فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
وكان منتخب هولندا حقق الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية فى اخر مباراة بدور المجموعات ببطولة يورو 2020، بينما منتخب التشيك خسر أمام منتخب انجلترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة.
ويذكر أن مباريات دور الـ 16 تنطلق غدً السبت بين ايطاليا والنمسا وويلز ستواجه الدنمارك.
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