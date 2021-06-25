موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بدور الـ16 في يورو 2020





يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2020 فى لقاء قوي بين الفريقين، في مباراة ستقام يوم الاثنين المقبل.





وتقام مباراة إسبانيا ضد كرواتيا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الاثنين المقبل.





وكان منتخب إسبانيا حقق الفوز بخماسية دون رد على منتخب سلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو.





ويذكر أن منتخب كرواتيا حقق الفوز الجولة الثالثة من دور المجموعات على اسكتلندا بثلاث أهداف مقابل هدف