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موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا بدور الـ16 في يورو 2020

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2020 فى لقاء قوي بين الفريقين، في مباراة ستقام يوم الاثنين المقبل.

وتقام مباراة إسبانيا ضد كرواتيا فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الاثنين المقبل.

وكان منتخب إسبانيا حقق الفوز بخماسية دون رد على منتخب سلوفاكيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو.

ويذكر أن منتخب كرواتيا حقق الفوز الجولة الثالثة من دور المجموعات على اسكتلندا بثلاث أهداف مقابل هدف

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