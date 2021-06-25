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مدير الكلية الفنية العسكرية: نهتم بالإعداد البدني للطلاب.. "العقل السليم في الجسم السليم" (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، شروط انتقاء طلبة الكلية وتأهيلهم، مشيرا إلى أن طالب الكلية الفنية العسكرية تنطبق عليه نفس شروط الاختيار لطلبة الكلية العسكرية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون متفوقا في الثانوية العامة من شعبة الرياضة.

وأشار "كمال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن المتقدم للكلية الفنية العسكرية يجب أن يكون منطبق عليه شروط القبول في كلية الهندسة المصرية، مؤكدا أن الكلية تولي اهتمام كبير بالإعداد البدني والرياضة، معلقا: "العقل السليم في الجسم السليم".

وأضاف مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية الفنية العسكرية بها 8 شعب دراسية تضم 38 قسم، موضحا أنهم يراعوا توزيع الطلبة المتفوقين على جميع التخصصات، بحيث كل تخصص يحتوي على مجموعة من المتفوقين.

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