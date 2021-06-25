موسيماني يتحدث عن حظوظ الأهلي قبل مواجهة الترجي

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حظوظ فريقه ضد الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد المدير الفني للقلعة الحمراء، على صعوبة المواجهة، خاصةً أنها ستكون أمام فريق قوي يمتلك العناصر الهجومية، والأسلحة التي تساعده في العودة بالنتيجة.





وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا أفضلية بسيطه جدًا بفوزنا في لقاء الذهاب ولكن تاريخ الفريقين يؤكد أن مباراة الغد صعبة".





وتابع: "لكي نصعد نحتاج للحفاظ على تقدمنا والتعزيز بأهداف وأتوقع أن الترجي أيضًا سيسعى لذلك وأتوقع أن تكون مباراة الغد ممتعة".





واختتم: "مبارة الغد سيتم حسمها بالنتيجه وليس الأداء وهذا ما يهمنا نحن كفريق يرغب في تحقيق اللقب، والترجي فريق صعب ولديه مدرب محترم ويرغب في التأهل".





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.