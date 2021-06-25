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مدير الكلية الفنية العسكرية: البدء في تطبيق نظام الساعات المعتمدة (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:51 م
شيماء حسن
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أوضح اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية أوجه التطوير والتحديث وطبيعة الدراسة داخل الكلية، مؤكدًا أن أعمال التطوير لا تتوقف داخلها على كافة الأصعدة.

وقال "كمال" خلال حواره ببرنامج "درع الوطن" المذاع على فضائية "تن" اليوم الجمعة إن هناك ثلاث عناصر تتكامل فيما بينها داخل الكلية تتمثل في الطالب، عضو هيئة التدريس والأبنية التعليمة.

وأضاف أنه يتم الاهتمام بالطالب من خلال محاضرات ريادة الأعمال والابتكار حتى تتوسع مداركه، بالإضافة إلى محاضرات في التوعية الدينية حتى يصبح الطالب ضابط متكامل ومحتك بالبيئة المحيطة ومدرك الوضع السياسي.

وأشار إلى أن تأهيل الطالب لا يقتصر على الناحية التعليمية، ولكن فتح مجال الابتكار حتى ينتقي موضوعه ويبدأ في هذا الموضوع حتى يصل إلى الابتكار المطلوب.

وأوضح أنه يتم اختيار عضو هيئة التدريس طبقا لرؤية علمية وعمل فحص رسمي، ثم يبدأ مرحلة تأهيل حتى حصوله على الماجستير ويستعد للسفر لاستكمال درجة الدكتوراه وكيفية التعامل مع الطلبة والتدريس والحصول على بعثة ما بعد الدكتوراه.

وأشار إلى أنه بدأ في تجهيز جزء خاص بالتعليم عن بعد وتم تجهيز المادة العلمية، موضحًا أنه تم البدء في تطبيق نظام الساعات المعتمدة وتم تغيير لائحة الكلية لتتماشى مع متطلبات عمل الساعات المعتمدة والذي سيوفر للطالب بيئة تعليمية للاعتماد على نفسه في استخلاص المعلومة.

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