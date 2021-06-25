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وكيل أوقاف قنا: جار تجهيز مساجد قريتي أبو حزام وحمر دوم

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إنهم لاقوا حفاوة كبيرة في الاستقبال خلال صلاة الجمعة في قريتي أبو حزام وحمر دوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم لقاء الأهالي والاستجابة لمطالهم، وكانت هناك خطبة موحدة بمساجد القريتين، وكان تأثيرها على المصلين طيبًا.

وأكد أن قيادات الدعوة بمديرية أوقاف قنا كانوا منتشرين في مساجد القريتين وكل منهم أدى الصلاة في المسجد المكلفين به، ولم يلاحظ وجود أي سلبية.

وأشار إلى أن هناك مساجد تحتاج إلى إحلال أو صيانة أو فرش بالقرية وتم الشروع في إتمام هذا تنفيذا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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