"عقار العطارين المنهار".. يسكنه ١٥٤ شخص.. والهلال الأحمر: جاري البحث عن مفقودين (صور)

لا يزال انهيار العقارات قائمًا، ويستمر السقوط في إحداث الخسائر، ومع دقات ساعات ظهر اليوم الجمعة، فزع سكان أحد العقارات بوسط الإسكندرية في مشهد مُبكي، بإنهيار أجزاء كبيرة وضخمة من العقار القديم رقم (١٣) المكون من دور أرضي و٥ طوابق، خلف 'المحاريث والهندسة' بشارع مرسي بدر المتفرع من شارع الأحرار بمنطقة العطارين، والمكون من (١٥٤) أسرة وطابق السطح للخدمات.



"العقار يسكنه (٤٥) أسرة ويحتوي على عدد كبير من الغرف"



ووفقًا الإحصائيات الأخيرة فإن العقار يسكنه عدد كبير من الأهالي، والحصر المبدئي لهم (١٥٤) شخص، ووفقًا لحديث السكان فإن الطابق الأخير تسكنه حوالي (٢٢) أسرة بإجمالي (٩٠) شخص بينهم أطفال ونساء ورجال وشباب وكبار السن، وهو دور للخدمات ومكون من عدد كبير من الغرف.



كما أن كل طابق من طوابق العقار يحتوي على ٧ شقق سكنية، وكل شقة تحتوي على عدد كبير من الغرف من ٦ إلى ٧ غرف، وبعضها مستأجره والبعض لم يكن سكانها متواجدين بالعقار، ووفقًا للحصر المبدأي فإن عدد الأسر يتجاوز الـ (٤٥) أسرة، وجميع السكان الذين كانوا خارج العقار عند انهياره متواجدين بجوار العقار وتم التأكد من سلامتهم.



"الهلال الأحمر المصري..جاري البحث عن ٤ مفقودين"



وحسب "الهلال الأحمر المصري" لا يوجد حتى الآن أي وفيات، أما الإصابات إصابة واحدة فقط تم نقلها إلى المستشفى، ولكن جاري البحث عن ٤ مفقودين وجميعهم من السيدات، منهم ثلاثة نساء كبار في السن، وفتاة واحدة.



وقال "محمد عبدالله" مسؤول القطاع بالهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية 'للفجر': توجهنا لموقع العقار فور الإبلاغ، وتم عمل حصر لعدد الأسر الموجودين بالعقار، لتحديد متطلبات المتضررين، والعمل مع الجهات المعنية وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.



وتابع لا نعلم عدد المفقودين بالتحديد، ونحن ننتظر دور الحماية المدنية في انتشال الجثامين، ليتم حصر العدد الصحيح للمفقودين.



"تقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم"



وأضاف أن مهمة "الهلال الأحمر المصري" اليوم هو التقييم وحصر اعداد المصابين والمتوفيين والمفقودين، وحصر أعداد الأسر بشكل عام، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم، بالإضافة إلى خدمة الإسعافات الأولية لمن يحتاج المساعد.



"شركة الإسكندرية تتلقى بلاغًا بسقوط العقار"



وكانت قد تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من "غرفة عمليات المحافظة، والحماية المدنية، وشركة النجدة، وحي وسط"، بلاغًا من الأهالي؛ بوقوع إنهيار العقار ووجود ضحايا.



وعلى الفور انتقلت الشرطة، والحماية المدنية، إلى موقع انهيار العقار، وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مأهول بالسكان، وانهارت أجزاء ضخمه منه، والعقار صادر له قرار ترميم حمل رقم 72 لسنة 2018، وتم إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجارٍ البحث عن 2 آخرين تحت الأنقاض، وكان سكان العقار قد رفضوا قرار الترميم وظلوا متواجدين بداخله، ولذلك لم يتم تنفيذ القرار.



وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارِ رفع الأنقاض،و وضع الحواجز الأمنية في محيط العقار، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.



"محافظ الإسكندرية ينتقل مع حي وسط لمتابعة الأوضاع الخاصة بالعقار"



وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.



من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلي مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.



وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا علي سلامة المواطنين.