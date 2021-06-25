"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

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"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:56 م
داليا الحسين
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قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مبدأ الدولة المصرية في قضية سد النهضة ثابت وواضح، وهو الوصول لاتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل السد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر أبدت قدر هائل من المرونة، ولكنها قوبلت بتعنت ومماطلة من الجانب الاثيوبي.
وأوضح "غانم"، أن هناك تناقض في تصريحات المسئولين الإثيوبيين بخصوص السد، منوها أن إثيوبيا تروج أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وحل أزمة الكهرباء لدى الشعب الإثيوبي.
وتابع: "احنا مش ضد التنمية في إثيوبيا ولكن ازاي المسئولين بيتكلموا عن إنتاج السد للكهرباء وبعدين يقولوا نصدر الكهرباء للخارج"، منوها أن المسئولين الإثيوبيين يستخدموا هذا السد في إطار الدعاية ويضحكوا على الشعب الإثيوبي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر أبدت قدر هائل من المرونة، ولكنها قوبلت بتعنت ومماطلة من الجانب الاثيوبي.
وأوضح "غانم"، أن هناك تناقض في تصريحات المسئولين الإثيوبيين بخصوص السد، منوها أن إثيوبيا تروج أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وحل أزمة الكهرباء لدى الشعب الإثيوبي.
وتابع: "احنا مش ضد التنمية في إثيوبيا ولكن ازاي المسئولين بيتكلموا عن إنتاج السد للكهرباء وبعدين يقولوا نصدر الكهرباء للخارج"، منوها أن المسئولين الإثيوبيين يستخدموا هذا السد في إطار الدعاية ويضحكوا على الشعب الإثيوبي.
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