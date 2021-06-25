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الباز: مصر لن تتردد في استخدام القوة في حال فشل مفاوضات سد النهضة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:58 م
داليا الحسين
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كشف الإعلامي محمد الباز، أكاذيب اثيوبيا في خطابها الموجه الى مجلس الامن بخصوص قضية سد النهضة.
وأوضح "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منها أن إثيوبيا ادعت أن مصر والسودان لم يحترما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.
وأكد، أن الكل يرى أن ضرب سد النهضة هو الحل لإنهاء الأزمة، موضحًا أن مصر داعية سلام وليست داعية حرب، منوها أن مصر عندما تستنفذ كل المحاولات والاوراق التي لديها للوصول لحل سياسي سلمي مع إثيوبيا لن تتردد في استخدام القوة.
ولفت "الباز"، أن مصر لديها الكثير من الأوراق السياسية لحل أزمة السد دون اللجوء للحرب، وأن المفاوض المصري يمتلك من الخبرة ما يمكنه من استخدام كل ورقة ف ي وقتها الصحيح، مطالبا المصريين بالثقة في الدولة وفي قراراتها.
وأوضح "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منها أن إثيوبيا ادعت أن مصر والسودان لم يحترما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.
وأكد، أن الكل يرى أن ضرب سد النهضة هو الحل لإنهاء الأزمة، موضحًا أن مصر داعية سلام وليست داعية حرب، منوها أن مصر عندما تستنفذ كل المحاولات والاوراق التي لديها للوصول لحل سياسي سلمي مع إثيوبيا لن تتردد في استخدام القوة.
ولفت "الباز"، أن مصر لديها الكثير من الأوراق السياسية لحل أزمة السد دون اللجوء للحرب، وأن المفاوض المصري يمتلك من الخبرة ما يمكنه من استخدام كل ورقة ف ي وقتها الصحيح، مطالبا المصريين بالثقة في الدولة وفي قراراتها.
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