الباز: مصر لن تتردد في استخدام القوة في حال فشل مفاوضات سد النهضة

كشف الإعلامي محمد الباز، أكاذيب اثيوبيا في خطابها الموجه الى مجلس الامن بخصوص قضية سد النهضة.



وأوضح "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منها أن إثيوبيا ادعت أن مصر والسودان لم يحترما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.



وأكد، أن الكل يرى أن ضرب سد النهضة هو الحل لإنهاء الأزمة، موضحًا أن مصر داعية سلام وليست داعية حرب، منوها أن مصر عندما تستنفذ كل المحاولات والاوراق التي لديها للوصول لحل سياسي سلمي مع إثيوبيا لن تتردد في استخدام القوة.



ولفت "الباز"، أن مصر لديها الكثير من الأوراق السياسية لحل أزمة السد دون اللجوء للحرب، وأن المفاوض المصري يمتلك من الخبرة ما يمكنه من استخدام كل ورقة ف ي وقتها الصحيح، مطالبا المصريين بالثقة في الدولة وفي قراراتها.

