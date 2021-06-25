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الباز: إثيوبيا تسير في طريق البلطجة السياسية بملف سد النهضة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقي لم يتبن توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان "محبط" بالنسبة لمصر والسودان، لأنه كان من المنتظر أن هيئة مكتب الاتحاد الافريقي توصي باستئناف المفاوضات لنصل إلى حل لأزمة سد النهضة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذا الإحباط الشديد من هذا الاجتماع، جاء بالتوازي معه تحرك إثيوبي "خبيث" يؤكد المسار التي تتبعه إثيوبيا في الكذب على العالم، منوها أن إثيوبيا تسير في طريق البلطجة الدولية في ملف سد النهضة.

وتابع: "اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة عملوا مجموعة عمل عربية ورايحين لمجلس الأمن ومصر والسودان قدموا اقتراح بأن يناقش مجلس الأمن الازمة، فقامت إثيوبيا بإرسال جواب واضح تقول فيه لمجلس الأمن أن وجود قضية سد النهضة عندك اقتراح مرفوض وأنه يخرج خارج نطاق تفويضك وأن مجلس الأمن لا يحق له مناقشة الأزمة".

ولفت "الباز"، إلى أن خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منوها أن إثيوبيا ادعت في الخطاب أن مصر والسودان لم يتحرما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.

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