الباز: إثيوبيا تسير في طريق البلطجة السياسية بملف سد النهضة

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الباز: إثيوبيا تسير في طريق البلطجة السياسية بملف سد النهضة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:00 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الافريقي لم يتبن توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان "محبط" بالنسبة لمصر والسودان، لأنه كان من المنتظر أن هيئة مكتب الاتحاد الافريقي توصي باستئناف المفاوضات لنصل إلى حل لأزمة سد النهضة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذا الإحباط الشديد من هذا الاجتماع، جاء بالتوازي معه تحرك إثيوبي "خبيث" يؤكد المسار التي تتبعه إثيوبيا في الكذب على العالم، منوها أن إثيوبيا تسير في طريق البلطجة الدولية في ملف سد النهضة.
وتابع: "اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة عملوا مجموعة عمل عربية ورايحين لمجلس الأمن ومصر والسودان قدموا اقتراح بأن يناقش مجلس الأمن الازمة، فقامت إثيوبيا بإرسال جواب واضح تقول فيه لمجلس الأمن أن وجود قضية سد النهضة عندك اقتراح مرفوض وأنه يخرج خارج نطاق تفويضك وأن مجلس الأمن لا يحق له مناقشة الأزمة".
ولفت "الباز"، إلى أن خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منوها أن إثيوبيا ادعت في الخطاب أن مصر والسودان لم يتحرما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذا الإحباط الشديد من هذا الاجتماع، جاء بالتوازي معه تحرك إثيوبي "خبيث" يؤكد المسار التي تتبعه إثيوبيا في الكذب على العالم، منوها أن إثيوبيا تسير في طريق البلطجة الدولية في ملف سد النهضة.
وتابع: "اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة عملوا مجموعة عمل عربية ورايحين لمجلس الأمن ومصر والسودان قدموا اقتراح بأن يناقش مجلس الأمن الازمة، فقامت إثيوبيا بإرسال جواب واضح تقول فيه لمجلس الأمن أن وجود قضية سد النهضة عندك اقتراح مرفوض وأنه يخرج خارج نطاق تفويضك وأن مجلس الأمن لا يحق له مناقشة الأزمة".
ولفت "الباز"، إلى أن خطاب وزارة الخارجية الإثيوبية احتوى على مغالطات كثيرة جدا، منوها أن إثيوبيا ادعت في الخطاب أن مصر والسودان لم يتحرما مفاوضات الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، وأن مصر والسودان سبب فشل المفاوضات، وهذا كذب.
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