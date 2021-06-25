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مستشفى عين شمس تكشف موعد إجراء أول عملية جراحية باستخدام الروبوت

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن مستشفى عين شمس التخصصي هي أول مستشفى تستخدم الروبوت في الجراحة في مصر.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة تليفوينة مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الجراحات الروبوتية تساعد في خروج نتائج جراحية جيدة للغاية للمرضى..

وأوضح الروبوت سيستخدم في عدة أنواع معينة من الجراحات، متابعًا: "كل مجموعة جراحات لها روبوت معين خاص بيها".

وعن موعد إجراء أول عملية باستخدام الروبوت، قال نائب مدير المستشفى،: "نتوقع أن تتم أول عملية باستخدام الروبوت من منتصف أغسطس إلى سبتمبر المقبل".

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