Advertisements

موراتا يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة إيرلندا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا، إنه تلقى العديد من الرسائل المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وتعرضت زوجته وأطفاله لمضايقات في شوارع إشبيلية.

وكان موراتا محور الاهتمام قبل بدء البطولة بعد تعرضه لصيحات استهجان من الجماهير الإسبانية خلال مباراة ودية ضد البرتغال ثم أهدر العديد من الفرص الخطيرة في التعادل بدون أهداف مع السويد و1-1 مع بولندا. كما أضاع ركلة جزاء خلال فوز إسبانيا 5-صفر على سلوفاكيا يوم الأربعاء.

وأبلغ موراتا محطة كادينا كوب الإذاعية الإسبانية: أود أن يضع الناس أنفسهم في مكاني ويفكرون في كيف يكون شعوري حين أتلقى تهديدات تجاه عائلتي، حيث يقول الناس ‭'‬أتمنى أن يموت أطفالك‭'‬. اضطررت إلى ترك هاتفي خارج غرفتي. لقد أتت زوجتي وأولادي إلى الملعب في إشبيلية وهم يرتدون قمصانا على ظهرها اسم موراتا وكان الناس يصيحون في وجوههم. الأمر معقد. أتفهم صيحات الاستهجان ضدي على ضياع الفرص ولكن هناك حدودا لكل شيء.

وقال موراتا إنه لم يستطع النوم بعد إضاعة ركلة جزاء أمام سلوفاكيا، لكنه غير نادم على تنفيذها.

وأكد مهاجم يوفنتوس أن على الرغم من الإساءات التي يواجهها فإنه يشعر بقدر هائل من الدعم من جانب زملائه، مضيفا أن إيكر كاسياس لاعب منتخب إسبانيا السابق اتصل به لرفع معنوياته.

وتابع موراتا: أنا فخور بحقيقة أنني التقطت الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء بعد أن أطلق الناس صيحات ستهجان ضدي أثناء الإحماء. قبل عدة سنوات كنت سأكون محطما لكني متحمس حقا الآن. من يظن العكس لا يعرفني جيدا. من الصعب العثور على مجموعة مثل هذه خاصة في الأوقات الصعبة. بعد مثل هذا الأسبوع، أدركت كيف ينظر الجميع نحوي لكني أنظر في أعينهم وأرى أنهم يدعمونني

أخبار تهمك

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الباز: مصر لن تتردد في استخدام القوة في حال فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يحسم مستقبل جارث بيل مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

08:56 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى