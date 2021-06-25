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مران قوي لبيراميدز في الدار البيضاء

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لخوض المواجهة الهامة التي تجمعه بنظيره الرجاء المغربي مساء الأحد أمام الرجاء في إطار لقاءات الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وجرى المران على ملعب نادي الرجاء واستمر لقرابة ساعة ونصف، واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة في منتصف الملعب، بجانب تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة مع مدرب الحراس خالد عبد الله.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير يوم السبت في التاسعة مساء على استاد مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة والتي تحدد أحد طرفي المباراة النهائية في بنين.

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