"غرائب علاء حساسين".. الباز: أقنع رجل أعمال بتحويل التراب إلى ذهب

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"غرائب علاء حساسين".. الباز: أقنع رجل أعمال بتحويل التراب إلى ذهب
الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:31 م
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قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم القبض على علاء حساسين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، و17 آخرين في قضية آثار، لافتا إلى أن ما قامت به وزارة الداخلية "ضربة معلم".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كم المضبوطات التي وجدتها الداخلية مع المتهمين كفيلة بعمل متحف للآثار.
وتابع: "علاء حسانين هو الان متهم، رغم أنه ظل 25 سنة يتعامل معه المجتمع على أنه نائب الجن والعفاريت، وظل يجري حوارات تليفزيونية وحوارات صحفية، وظل لمدة 25 سنة يلعب بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الكرة".
وواصل: "علاء حساسين كان مدخل على الناس فكرة أنه متزوج من ابنة ملك الجان، وانه يستطيع الكشف عن الآثار والناس كانوا مصدقينه وبيديله فلوس".
من غرائب علاء حساسين، أنه أقنع أحد رجال الأعمال أنه يستطيع تحويل التراب إلى ذهب، متابعا: "واشتغل رجل أعمال وأقنعه أن معمول له عمل، وقاله عشان العمل يتفك، اركب عربيتك جنب السواق وتحط شمعة في طبق، وتيجي من مارينا للقاهرة دون انطفاء الشمعة، ولو انطفأت الشمعة تعود إلى مارينا وتقوم بنفس العملية إلى أن تصل للقاهرة دون انطفاء الشمعة".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كم المضبوطات التي وجدتها الداخلية مع المتهمين كفيلة بعمل متحف للآثار.
وتابع: "علاء حسانين هو الان متهم، رغم أنه ظل 25 سنة يتعامل معه المجتمع على أنه نائب الجن والعفاريت، وظل يجري حوارات تليفزيونية وحوارات صحفية، وظل لمدة 25 سنة يلعب بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الكرة".
وواصل: "علاء حساسين كان مدخل على الناس فكرة أنه متزوج من ابنة ملك الجان، وانه يستطيع الكشف عن الآثار والناس كانوا مصدقينه وبيديله فلوس".
من غرائب علاء حساسين، أنه أقنع أحد رجال الأعمال أنه يستطيع تحويل التراب إلى ذهب، متابعا: "واشتغل رجل أعمال وأقنعه أن معمول له عمل، وقاله عشان العمل يتفك، اركب عربيتك جنب السواق وتحط شمعة في طبق، وتيجي من مارينا للقاهرة دون انطفاء الشمعة، ولو انطفأت الشمعة تعود إلى مارينا وتقوم بنفس العملية إلى أن تصل للقاهرة دون انطفاء الشمعة".
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