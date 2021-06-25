"غرائب علاء حساسين".. الباز: أقنع رجل أعمال بتحويل التراب إلى ذهب

قال الإعلامي محمد الباز، إنه تم القبض على علاء حساسين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، و17 آخرين في قضية آثار، لافتا إلى أن ما قامت به وزارة الداخلية "ضربة معلم".



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن كم المضبوطات التي وجدتها الداخلية مع المتهمين كفيلة بعمل متحف للآثار.



وتابع: "علاء حسانين هو الان متهم، رغم أنه ظل 25 سنة يتعامل معه المجتمع على أنه نائب الجن والعفاريت، وظل يجري حوارات تليفزيونية وحوارات صحفية، وظل لمدة 25 سنة يلعب بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الكرة".



وواصل: "علاء حساسين كان مدخل على الناس فكرة أنه متزوج من ابنة ملك الجان، وانه يستطيع الكشف عن الآثار والناس كانوا مصدقينه وبيديله فلوس".



من غرائب علاء حساسين، أنه أقنع أحد رجال الأعمال أنه يستطيع تحويل التراب إلى ذهب، متابعا: "واشتغل رجل أعمال وأقنعه أن معمول له عمل، وقاله عشان العمل يتفك، اركب عربيتك جنب السواق وتحط شمعة في طبق، وتيجي من مارينا للقاهرة دون انطفاء الشمعة، ولو انطفأت الشمعة تعود إلى مارينا وتقوم بنفس العملية إلى أن تصل للقاهرة دون انطفاء الشمعة".