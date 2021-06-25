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شركة البورصة السعودية تحقق ارباح 501 مليون ريال خلال 2020

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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حققت شركة السوق المالية "تداول" صافي أرباح بقيمة 501  مليون ريال (4.17 ريال للسهم)، بنهاية عام 2020 مقارنة بصافي أرباح قدرها 153 مليون ريال تم تحقيقها خلال عام 2019، كما يظهر الجدول التالي.

 

ويعود سبب ارتفاع الأرباح بشكل رئيس إلى نمو الإيرادات بأكثر من 91% خلال عام 2020 وصولا إلى حوالي 1079 مليون ريال مقارنة بـ 565 مليون ريال بفضل ارتفاع عمولات التداول بنحو 141%.
 

كما حققت الشركة زيادة في الربح قبل الزكاة بنسبة 281% تصل إلى 584 مليون ريال.
 

وعلى الصعيد التشغيلي حققت المجموعة العديد من الإنجازات البارزة ضمن مساعيها لتطوير السوق المالية، حيث استكملت المرحلة الخامسة والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة.
 

وأطلقت سوق المشتقات المالية، وأول صندوق متداول للمتاجرة بالذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطرحت العقود المستقبلية لمؤشر إم تي 30، ومؤشرات آي بوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركيت".
 

كما تم إنشاء شركة جديدة تندرج تحت مجموعة تداول السعودية باسم شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" والتي تختص بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.
 

فيما أوضح التقرير السنوي ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 1939 مستثمراً خلال شهر يناير 2020 إلى أكثر من 2300 مستثمر بنهاية عام 2020، أي بزيادة قدرها 19%، وبلغ صافي استثماراتهم 22.4 مليار ريال في الفترة نفسها.

 

 

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