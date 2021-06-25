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بالاك: ساني حصل على فرص كثيرة مع المانشافت ولم يستغلها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد نجم كرة القدم الألماني السابق مايكل بالاك العروض التي قدمها ليرى ساني مع المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) في بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وذكر بالاك في مقاله بموقع "شبورت بازر" الرياضي يوم الجمعة: المدرب يواخيم لوف عليه أن يقرر في مبارياته الأخيرة كيفية التعامل مع ليروى ساني.

وأوضح: إنه لاعب كرة قدم رائع، ولسوء الحظ نادرا ما يقدم ما يتماشى مع إمكانياته. من وجهة نظري، حصل على فرص كافية لم يستغلها، وهذا أمر مؤسف بالفعل.

وبعد مشاركتين قصيرتين في يورو 2020 أمام فرنسا والبرتغال، خاض ساني مباراة المانشافت الأخيرة بدور المجموعات للبطولة أمام المجر ضمن التشكيلة الأساسية، ولكن الأداء لم يكن مقنعا.

كما قال نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق شتيفان إيفنبرغ إن ساني يجب أن يستبعد من التشكيلة الأساسية للمانشافت في المباراة أمام نظيره الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل بدور الستة عشر للبطولة.

وكتب إيفنبرغ على موقع "تي-أونلاين" إن ساني لم يصل بعد إلى المنتخب.

وأشاد بالاك باللاعب ليون جوريتسكا، الذي سجل هدف التعادل 2 - 2 أمام المجر ليقود المانشافت إلى دور الستة عشر.

وقال بالاك: إنه جيد للفريق لأنه قدم شيئا نفتقده من خلال نشاطه وأدائه البدني. قدم عودة رائعة ويمكنه الآن أن يجري بعض التحسينات. أراه ضمن تشكيلة الفريق فيما تبقى من البطولة.

وأشار بالاك إلى أنه من الممكن أن يحل جوريتسكا مكان إلكاي غاندوغان خاصة وأن الأخير لم يظهر بمستواه المعهود حتى الآن

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