فشلت في السرقة فـ"قفزت من الطابق الثاني".. ملابسات سقوط خادمة بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات سقوط سيدة من الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أنها كانت تعمل خادمة داخل الشقة محل الواقعة.



وبينت التحريات أنها لدى محاولتها سرقة قاطني الشقة، كُشف أمرها، ما دفعها إلى محاولة الهرب، والقفز من الشقة وأثناء ذلك سقطت ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بسقوط سيدة من علو بالحي الثامن بنطاق القسم.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى سقوط "فاطمة.ش.ع"، 42 سنة مقيمة شارع أرض اللواء، من الطابق الثاني، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابة إلى المستشفى، لتلقى العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

