Advertisements

الشرطة الألمانية تكشف عن جنسية منفذ حادث طعن فورتسبورج

الجمعة 25/يونيو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن منفذ حادث طعن فورتسبورج صومالي يبلغ 24 عاماً، وتم إغلاق بعض شوارع المدينة، مضيفة أن دوافع منفذ حادث الطعن في فورتسبورج الألمانية غير معروفة حتى الآن. 

وأصابت الشرطة الألمانية منفذ حادث الطعن قبل توقيفه، وستقدم الشرطة إفادة بعد قليل حول حادث الطعن في فورتسبورج. 

واعتقدت الشرطة الألمانية أن منفذ حادث الطعن قام بالأمر بمفرده، فيما قررت ألمانيا إغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورج التي شهدت حوادث مماثلة قبل سنوات. 

وسقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فورتسبورج الألمانية، الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المهاجم، مؤكدة أنه لا خطر يهدد السكان، لكنها لم تدل بأي تفاصيل عن دوافعه.

من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد"، من دون أن تشير إلى مصادرها، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعنا نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

وأضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

وكتبت الشرطة على تويتر أنه لا مؤشر على احتمال وجود مهاجم آخر.

فيما أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورج بعد حادث الطعن، كما أكدت أن الشرطة ستقدم إفادة بعد قليل حول الحادث.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن شخصين قتلا في حادث طعن نفذه رجل يحمل سكينا في مدينة فورتسبورج، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من اعتقاله.

وانتشر فيديو مصور على موقع تويتر، لرجل يحمل سكينا، ويحاول آخرون ضبطه ولكنه يهاجمهم بالسلاح الأبيض الذى يحمله، وأصاب به عددا من المارة.

وتعاني السلطات الألمانية من انتشار مثل هذه الحوادث، حيث أصيب الشهر الماضي عدة أشخاص بجروح بليغة في بلدة اوبيرهاوزن غرب ألمانيا نتيجة عملية طعن من قبل شخص لم تحدد هويته.

أخبار تهمك

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الباز: مصر لن تتردد في استخدام القوة في حال فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

08:56 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى