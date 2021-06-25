اليمن يطالب المجتمع الدولى بإعادة النظر فى التعاطى مع الحوثيين

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب، ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.





وقال الإرياني- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"- إن التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهل تصعيدها العسكري الواسع في مأرب، وجرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة، اعتقاد خاطئ بإمكانية دفعها للانخراط في جهود التهدئة وجلب السلام لليمن والمنطقة‏.





وأضاف الإرياني أن ميليشيا الحوثي تعتبر هذه المقاربة الدولية للملف اليمني تشجيعا لسلوكها العدواني، وضوءا أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية‏.





ميليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية بمحافظة البيضاء اليمنية





وكانت ميليشيات الحوثي قد شنت، اليوم الجمعة، قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان بمحافظة البيضاء باليمن.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن الميليشيات الحوثية قصفت بالصواريخ والطيران المسير قرى ومدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتضرر مئات المنازل والممتلكات.





من جانبها، شددت وزارة الخارجية الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، على أن حكومة اليمن هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تعترف بها الولايات المتحدة.





وأكد مسئول رفيع أن الحوثيين يركزون على الحرب أكثر من سعيهم للسلام، في ظل استمرار هجمات الميليشيات على عدد من المناطق اليمنية، لا سيما مأرب.



