Advertisements

رنا سماحة تعلن عن إصابتها بمرض.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أعلنت لمطربة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بـ نزلة شعبية حادة، ولكن لم تكشف عن تطورات حالتها الصحية.

وكتبت رنا سماحة، في منشورها عبر فيسبوك: «نزلة شعبية حادة .. دور كل سنة الحمدلله، وتفاعل معها الأصدقاء والمتابعين بالتعليقات والدعاء لها بالشفاء العاجل والتام.


يذكر أن المطربة رنا سماحة، تستعد لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالى"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

أخبار تهمك

حلا شيحة تلغى متابعة محمد رمضان على إنستجرام.. فما السبب

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

11:01 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

10:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى