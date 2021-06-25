رنا سماحة تعلن عن إصابتها بمرض.. تعرف على التفاصيل

أعلنت لمطربة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بـ نزلة شعبية حادة، ولكن لم تكشف عن تطورات حالتها الصحية.



وكتبت رنا سماحة، في منشورها عبر فيسبوك: «نزلة شعبية حادة .. دور كل سنة الحمدلله، وتفاعل معها الأصدقاء والمتابعين بالتعليقات والدعاء لها بالشفاء العاجل والتام.





يذكر أن المطربة رنا سماحة، تستعد لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالى"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.