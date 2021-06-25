والدة مها أحمد فى العناية المركزة وحالتها الصحية غير مستقرة

طلبت الفنانة مها أحمد الدعاء لوالدتها، التى حجزت فى العناية المركزة كما أوضحت.



ونشرت مها أحمد صورًا لوالدتها ، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام وكتبت:"امى حبيبتى دعواتكم فالعناية المركزة".







يذكر أن مها أحمد أثيرت جدلا واسعا في الأيام الماضية، عندما خرجت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وروت فيها موقف حدث لها مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة.