خالد صديق : اعلان مصر خالية من العشوائيات خلال شهرين

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم إعلان مصر خالية من العشوائيات غير آمنة خلال شهرين، مشيرًا على أنه تم الانتهاء من تطوير 315 منطقة من إجمالي 357 منطقة.



وأضاف"صديق" في اتصال هاتفي ببرنامج"اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة أنه تم البدء بتنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات والذي يتضمن تطوير الأسواق العشوائيات والمناطق غير الآمنة وغير المخططة.



وأشار إلى أن مشروع الأسمرات تكلف 3.8 مليار جنيه ويستفيد منه 100 ألف نسمة، فيما تكلف مشروع روضة السيدة 330 مليون جنيه، ومشروع المحروسة وصلت تكلفته إلى 1.3 مليار جنيه.



وأوضح أن مشروع تطوير العشوائيات في مصر القديمة جاهز للافتتاح، مؤكدًا أنه يتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين شامل الأثاث استجابة لمتطلبات الجمهورية الجديدة التي تسعى لبناء الإنسان الجديد الذي سيبني الدولة فيما بعد.





