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في ذكرى 30 يونيو.. سكينة فؤاد للشباب: ثقوا القادم أقوى

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، إن لديها ثقة تامة في الشباب ووعيهم، فهم حماة الوطن الذين يحموا الحدود.

وأضافت الكاتبة سكينة فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أرجو أن نكون واثقين في شبابنا، من أوجه رسالتي لحزمة قليلة من الشباب، ما كان سيحدث في بلدكم الكلمات لا تقوى على وصفه".

وأردفت:"هناك مخطط وتدابير وخرائط رأيناها لتقسيم دول، وأنا أطالب بالدعم النفسي والاجتماعي، وحرية الرأي وتدفق المعلومات ليظلوا هؤلاء الشباب حائط الصد، لحماية الوطن".

وتابعت:"لا تتركوا أحد يخدعكم أو يقلل من قيمة بلدكم، ثقوا أن القادم أقوى، وبلدنا ستحقق ما تستحق".

وهنأت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، المصريين بافتراب ذكرى 30 يونيو، قائلة "كل سنة والمصريين والمصريات طيبين، 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم".

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