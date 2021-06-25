في ذكرى 30 يونيو.. سكينة فؤاد للشباب: ثقوا القادم أقوى

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في ذكرى 30 يونيو.. سكينة فؤاد للشباب: ثقوا القادم أقوى
الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:06 م
داليا الحسين
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قالت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، إن لديها ثقة تامة في الشباب ووعيهم، فهم حماة الوطن الذين يحموا الحدود.
وأضافت الكاتبة سكينة فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أرجو أن نكون واثقين في شبابنا، من أوجه رسالتي لحزمة قليلة من الشباب، ما كان سيحدث في بلدكم الكلمات لا تقوى على وصفه".
وأردفت:"هناك مخطط وتدابير وخرائط رأيناها لتقسيم دول، وأنا أطالب بالدعم النفسي والاجتماعي، وحرية الرأي وتدفق المعلومات ليظلوا هؤلاء الشباب حائط الصد، لحماية الوطن".
وتابعت:"لا تتركوا أحد يخدعكم أو يقلل من قيمة بلدكم، ثقوا أن القادم أقوى، وبلدنا ستحقق ما تستحق".
وهنأت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، المصريين بافتراب ذكرى 30 يونيو، قائلة "كل سنة والمصريين والمصريات طيبين، 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم".
وأضافت الكاتبة سكينة فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أرجو أن نكون واثقين في شبابنا، من أوجه رسالتي لحزمة قليلة من الشباب، ما كان سيحدث في بلدكم الكلمات لا تقوى على وصفه".
وأردفت:"هناك مخطط وتدابير وخرائط رأيناها لتقسيم دول، وأنا أطالب بالدعم النفسي والاجتماعي، وحرية الرأي وتدفق المعلومات ليظلوا هؤلاء الشباب حائط الصد، لحماية الوطن".
وتابعت:"لا تتركوا أحد يخدعكم أو يقلل من قيمة بلدكم، ثقوا أن القادم أقوى، وبلدنا ستحقق ما تستحق".
وهنأت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، المصريين بافتراب ذكرى 30 يونيو، قائلة "كل سنة والمصريين والمصريات طيبين، 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم".
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