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سكينة فؤاد: 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هنأت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، المصريين بافتراب ذكرى 30 يونيو، قائلة "كل سنة والمصريين والمصريات طيبين، 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم".

وأضافت سكينة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"30 يونيو لحظات من أمجد لحظات تاريخنا".

وأوضحت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، أن المصريين خرجوا في 30 يونيو بسبب حسهم الوطني والتاريخي والحضاري، فخلال أقل من عام، من اختطاف جماعة الإخوان الثورة، ووصولها بطرق مشبوهة إلى سدرة الحكم.

وأردفت:"استطاع المصريون، بعبقرية غير غريبة، أن يدركوا أنهم على شفا حفرة من نار، تهدد تاريخهم وحضارتهم، إذا استمرت الجماعة في الحكم ومواصلة تفكيك مؤسساته الوطنية".

واستطردت سكينة:"الأجيال التي لم تعش هذه اللحظات، لابد أن تعرف وتعلم ماذا حدث في 30 يونيو، وألا تنخدع بمظلومية الإخوان الإرهابية، لقد كنا على شفا حرب أهلية".

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