سكينة فؤاد: 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم

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سكينة فؤاد: 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم
الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:06 م
داليا الحسين
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هنأت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، المصريين بافتراب ذكرى 30 يونيو، قائلة "كل سنة والمصريين والمصريات طيبين، 30 يونيو عيد انتصار لكرامة المصريين وإرادتهم".
وأضافت سكينة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"30 يونيو لحظات من أمجد لحظات تاريخنا".
وأوضحت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، أن المصريين خرجوا في 30 يونيو بسبب حسهم الوطني والتاريخي والحضاري، فخلال أقل من عام، من اختطاف جماعة الإخوان الثورة، ووصولها بطرق مشبوهة إلى سدرة الحكم.
وأردفت:"استطاع المصريون، بعبقرية غير غريبة، أن يدركوا أنهم على شفا حفرة من نار، تهدد تاريخهم وحضارتهم، إذا استمرت الجماعة في الحكم ومواصلة تفكيك مؤسساته الوطنية".
واستطردت سكينة:"الأجيال التي لم تعش هذه اللحظات، لابد أن تعرف وتعلم ماذا حدث في 30 يونيو، وألا تنخدع بمظلومية الإخوان الإرهابية، لقد كنا على شفا حرب أهلية".
وأضافت سكينة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"30 يونيو لحظات من أمجد لحظات تاريخنا".
وأوضحت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، أن المصريين خرجوا في 30 يونيو بسبب حسهم الوطني والتاريخي والحضاري، فخلال أقل من عام، من اختطاف جماعة الإخوان الثورة، ووصولها بطرق مشبوهة إلى سدرة الحكم.
وأردفت:"استطاع المصريون، بعبقرية غير غريبة، أن يدركوا أنهم على شفا حفرة من نار، تهدد تاريخهم وحضارتهم، إذا استمرت الجماعة في الحكم ومواصلة تفكيك مؤسساته الوطنية".
واستطردت سكينة:"الأجيال التي لم تعش هذه اللحظات، لابد أن تعرف وتعلم ماذا حدث في 30 يونيو، وألا تنخدع بمظلومية الإخوان الإرهابية، لقد كنا على شفا حرب أهلية".
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