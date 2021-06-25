Advertisements

إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
توقفت الحركة المرورية على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، إثر تصادم سيارتين ميكروباص عند مزلقان السفاينة بطوخ، اتجاه بنها وجرى اصطدامهم بالنيوجرسي، مما أدى إلى تحريكه في الطريق، ونجح مرور القليوبية في إعادتها لطبيعتها مرة أخرى بعد تنحية السيارات المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.

جرى إبلاغ مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بعد مزلقان السفاينة، طريق طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، اتجاه بنها، وجرى اصطدامهم بالنيوجرسي، مما أدى إلى تحريكه مما أسفر عن تعطل الطريق وإصابة شخصان، جرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد تنحية السيارات التي شاركت في الحادث وجرى التحفظ على السيارتين.

وبناءًا على تعليمات أحمد وزيري رئيس المدينة، جرى استدعاء لودر مجلس المدينة، وجرى نقل النيوجرسي من الطريق.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ يوم

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

الباز: مصر لن تتردد في استخدام القوة في حال فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

08:56 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى