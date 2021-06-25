إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

توقفت الحركة المرورية على طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، إثر تصادم سيارتين ميكروباص عند مزلقان السفاينة بطوخ، اتجاه بنها وجرى اصطدامهم بالنيوجرسي، مما أدى إلى تحريكه في الطريق، ونجح مرور القليوبية في إعادتها لطبيعتها مرة أخرى بعد تنحية السيارات المتسببة في الحادث.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.



جرى إبلاغ مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بعد مزلقان السفاينة، طريق طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، اتجاه بنها، وجرى اصطدامهم بالنيوجرسي، مما أدى إلى تحريكه مما أسفر عن تعطل الطريق وإصابة شخصان، جرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد تنحية السيارات التي شاركت في الحادث وجرى التحفظ على السيارتين.



وبناءًا على تعليمات أحمد وزيري رئيس المدينة، جرى استدعاء لودر مجلس المدينة، وجرى نقل النيوجرسي من الطريق.