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حلا شيحة تلغى متابعة محمد رمضان على إنستجرام.. فما السبب

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكانت قد انتشرت شائعات بخصوص علاقة بين حلا شيحة ومحمد رمضان، وحرصت حلا على نفي خبر زواجها من محمد رمضان سريعاً، مؤكدة على أنها شائعة مضحكة، لأن محمد رمضان صديق وزميل إلى جانب أن زوجته صديقة لها.


كما أكدت حلا شيحة عدم معرفتها سبب ظهور هذه الشائعة من وقت لآخر، مشيرة إلى أنها لا تشعر بغضب من هذه الأخبار، ولكنها لا ترغب في إفساد علاقة الصداقة مع محمد رمضان.

وكان قد جمع الثنائيمسلسل "زلزال" ، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة، إلى جانب ماجد المصري ونسرين أمين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وتدور أحداثه في إطار شعبي

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