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معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شدد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"مباراة الغد صعبة على الفريقين مثل مباراة الذهاب بالظبط، فهي تجمع بين كبار أفريقيا وكلاهما يستحق أن يلعب النهائي وأتمنى أن نكون ع قدر المسؤولية ونحافظ على حقوقنا في التاهل للنهاية".

وأضاف :"قادر على تعويض الغيابات التي ضربت الفريق وتأقلمت مع مثل هذه الظروف وواجهنا نفس الوضع في مباراة الذهاب بعدد من الغيابات".

وأوضح :"الظروف التي طرأت على حضور الجماهير لمباراة الغد يؤثر إيجابيًا لنا وسلبا على الأهلي، لكن ليس بالفرق الملحوظ".

وأشار :"الترجي لا يستسلم ويلعب على الألقاب وهذا هدفنا أمام جمهورنا وأمام تاريخ النادي الترجي العظيم".

وأردف :"سنلعب على حظوظنا للووصول إلى النهائي وتقييمي لـ٩٠ دقيقة القادمة بأنها لسمعة وتاريخ الترجي الكبيرين وكل شيء وارد". 

واستطرد :"خسرنا أمام الأهلي وعوضنا والعكس صحيح لذلك أصبح اللعب في مصر أو تونس سهل على الفريقين وما يرجح كفة عن الأخرى هو النتيجة النهائية عقب الجولة".

وعن أصعب مبارياته في البطولة هذا الموسم قال :"أصعب مباراة لنا وما قدمنا بها مجهود كبير كانت العودة أمام بلوزداد وبعدها خضنا عدد مباريات محلية فضلا عن تجمع المنتخب وهذا ما قلل من التحضيرات للأهلي في المباراة السابقة، وهذه ليست مبررات لكن هذا ما حدث".

ورفض الشعباني أن يكون جمهور فريقه أثر سلبًا عليه قائلًا :"أرفض أن يفسر أي شخص أن جماهير الترجي أثرت علينا سلبا في تونس، وأدعو الجميع لزيارة تونس لأجل معرفة ما تقدمه جماهير الترجي للاعبين من دعم".

واختتم تصريحاته :"كل مباراة تفرض علينا متغيرات وظروفها كيف نتعامل معها، وبالتأكيد هناك تعديلات لمباراة الغد تكتيك وفتيات ولا أفكر إذا كنت سأصل لخوض ركلات ترجيح أم لا، لكن ساجتهد لأجل الجماهير التي حفزتنا قبل السفر".

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