قارئ يتغنى بالقرآن والحضور يلقون الأموال عليه.. الباز: يجب التحقيق في الواقعة

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قارئ يتغنى بالقرآن والحضور يلقون الأموال عليه.. الباز: يجب التحقيق في الواقعة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:15 م
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عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لأحد القرائ المصريين في إحدى الدول الأسيوية، وهو يتغنى بالقرآن، بينما يقوم الحاضرين بإلقاء الأموال عليه.
ووصف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، المشهد المُتداول بـ"المؤسف والغير لائق"، مؤكدا أن هذا المشهد لا يليق بمهابة القرآن ووضعه وقداسته بالنسبة للمسلمين.
وتابع: "يجب أن تقوم نقابة القراء بمحاسبة هذا الرجل، والتحقيق في الفيديو، لأنه مشهد غير لائق، ويضر بسمعة المقرئين المصريين ونقابة القراء".
ووصف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، المشهد المُتداول بـ"المؤسف والغير لائق"، مؤكدا أن هذا المشهد لا يليق بمهابة القرآن ووضعه وقداسته بالنسبة للمسلمين.
وتابع: "يجب أن تقوم نقابة القراء بمحاسبة هذا الرجل، والتحقيق في الفيديو، لأنه مشهد غير لائق، ويضر بسمعة المقرئين المصريين ونقابة القراء".
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