قارئ يتغنى بالقرآن والحضور يلقون الأموال عليه.. الباز: يجب التحقيق في الواقعة

عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لأحد القرائ المصريين في إحدى الدول الأسيوية، وهو يتغنى بالقرآن، بينما يقوم الحاضرين بإلقاء الأموال عليه.



ووصف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، المشهد المُتداول بـ"المؤسف والغير لائق"، مؤكدا أن هذا المشهد لا يليق بمهابة القرآن ووضعه وقداسته بالنسبة للمسلمين.



وتابع: "يجب أن تقوم نقابة القراء بمحاسبة هذا الرجل، والتحقيق في الفيديو، لأنه مشهد غير لائق، ويضر بسمعة المقرئين المصريين ونقابة القراء".

