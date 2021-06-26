شاهد.. تفاصيل إنشاء أكبر مصنع لإنتاج التونة في الشرق الأوسط

كشف السيد حسين خبير إنتاج الأسماك، عن تفاصيل إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط في إنتاج وتعبئة التونة بجودة فائقة، لافتًا إلى أنّ منتجات أسماك التونة تمثل 70 % من حجمها في مصر، وهي تنتج زيت الأوميجا والمخصبات الزراعية وقادرة على تخفيض سعر التونة بالأسواق حال التوسع فيها.





وأضاف حسين للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المصنع قائم على تقنية عالمية، حيث يتم التصنيع في علب معقمة فائقة الجودة تتحمل درجات الحرارة أو في عبوات الزجاج الحراري.



