البحرين يعبر لدور المجموعات بكأس العرب

تمكن المنتخب البحرين كن تجاوز عقبة شقيقه الكويتى ضمن ختام مباريات تصفيات كأس العرب ااتى تقام بالدوحة نوفمبر المقبل بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين.





شوط المباراة الأول إنتهى سلبيا قبل أن يستفيق بطل كأس الخليج الأخيرة التى أقيمت بالدوحة منتخب البحرين والذى أحرز هدفين بواسطة على حرم عند الدقيقة 74 و هاشم سيد عيسى عند الدقيقة 94 لينتهى اللقاء بفوز بحرينى هاك على حساب الأزرق الكويتى.





وانضم المنتخب البحرينى لمنتخبات المجموعة الأولى والتى تضم البلد المستضيف للبطولة قطر و العراق وعمان حيث يفتتح المنتخب البحرينى مبارياته بمواجهة قطر فى افتتاح مباريات البطولة يوم 30 نوفمبر المقبل.