نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي





وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مؤخرًا مع إبراهيم عادل "ميسي" نجم الفريق السماوي، للتعاقد معه بالموسم الجديد.





وطالب ميسي إدارة ناديه، بالسماح له بتحقيق حلمه في التواجد داخل ملعب التتش بالجزيرة، وارتداء القميص الأحمر بالميركاتو الصيفي.





وكان نادي بيراميدز سبورت، تفعيل عقد اللاعب الجديد وتمديد تعاقده، حيث كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، قبل تجديده.





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، ضغطه على إدارة ناديه، من أجل السماح له بالرحيل إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.