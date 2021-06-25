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نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي
الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:01 م
محمد الصو
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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، ضغطه على إدارة ناديه، من أجل السماح له بالرحيل إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مؤخرًا مع إبراهيم عادل "ميسي" نجم الفريق السماوي، للتعاقد معه بالموسم الجديد.
وطالب ميسي إدارة ناديه، بالسماح له بتحقيق حلمه في التواجد داخل ملعب التتش بالجزيرة، وارتداء القميص الأحمر بالميركاتو الصيفي.
وكان نادي بيراميدز سبورت، تفعيل عقد اللاعب الجديد وتمديد تعاقده، حيث كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، قبل تجديده.
ويستعد الأهلي في الوقت الحالي، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بهدف دون رد.
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