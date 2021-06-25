ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

كان ينبغي أن تشعل مباراة دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا التي تقام على ملعب ويمبلي، بين المنتخبين الألماني والإنجليزي، حماس الجماهير.

ولكن بسبب جائحة فيروس كورنا، بما في ذلك ارتفاع الحالات المصابة بسلالة دلتا في بريطانيا، سيتعين على المشجعين الألمان متابعة اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء عبر التلفاز.

وفيما يلي أسئلة وإجابات عن تأثير فيروس كورونا على المباراة.

هل سيتم السماح للجماهير من ألمانيا حضور المباراة؟

هذا غير مرجح للغاية. كما هو الحال، الجماهير التي ستسافر من ألمانيا يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام بعد الوصول لبريطانيا، حيث سيكون اليوم الأول هو أول يوم بعد الوصول لبريطانيا.

من الممكن أن يتم الإعفاء بعد مرور خمسة أيام من الاختبار، ولكن حتى هذا سيحتاج وقتا طويلا لحضور المباراة. ويتم إعفاء اللاعبين والحكام من هذا. وبعد ذلك ستحتاج الجماهير الألمانية للدخول في الحجر الصحي فور العودة.

بالنسبة لمباراة إيطاليا والنمسا في دور الستة التي تقام غدا السبت في ويمبلي، يمكن فقط للجماهير المتواجدة في بريطانيا شراء التذاكر، وفقا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وعلى الأرجح يبدو أن نفس القاعدة ستطبق في مباراة ألمانيا.

ويقدر عدد الألمان الذي يعيشون في بريطانيا حوالي 142 ألف شخص، رغم أن هذا الرقم يتعلق بفترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل.

ما هو موقف فيروس كورونا في بريطانيا؟

ارتفعت أرقام العدوى بشكل كبير مؤخرا بسبب انتشار سلالة دلتا، ولكن حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات تبقى منخفضة بشكل نسبي. حتى الآن فإن 60 بالمئة من البالغين في بريطانيا تم تطعيمهم نهائيا، وفقا لأرقام الحكومة. أكثر من 80 في المئة تلقوا التطعيم الأول.

ماهو عدد الجماهير المسموح دخوله في ويمبلي؟

وفقا للاتحاد الأوروبي "يويفا" فإن 45 ألف متفرج مسموح لهم بحضور مبارريات دور الستة عشر، 50 في المئة من سعة الاستاد . في دور المجموعات، كان مسموحا بـ 22500 مشجع. الشرط الأساسي للدخول هو أن يكون المشجع خضع لاختبار سلبي لفيروس كورونا لم يمر عليه 48 ساعة.

ماذا يقول خبراء الفيروس؟

الكثيرون يخشون من أن حضور العديد من الجماهير للمباريات التي تقام في ملعب ويمبلي قد يشكل خطورة. المشجعون من الخارج ربما يعودون بالسلالة إلى بلدانهم.

وقال فرانك أولريش مونتجومري من الرابطة العالمية الطبية :"أي شخص يذهب لبريطانيا يخاطر بالإصابة بسلالة دلتا. يمكننا أن نفترض أن 95 في المئة من كل حالات فيروس كورونا في بريطانيا العظمى بسبب سلالة دلتا".

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي في لندن بحضور 60 ألف متفرج.وقال توماس ميرتينز رئيس لجنة اللقاحات العليا في ألمانيا إن الخطط "لم تكن فكرة جيدة" بسبب خطورة سلالة دلتا.

ونصح أن يتم تقييد السفر إلى لندن لمتابعة المباريات والسيطرة عليه بشدة.

هل سيضطر المنتخب الألماني للدخول في العزل الصحي عقب العودة؟

لا، فإن قانون الإعفاء الألماني للبطولة الأوروبية، والذي سيتم تطبيقه حتى 28 يونيو، يغطي كل شخص تم اعتماده للبطولة طالما يجري اختبارات.كان ينبغي أن تشعل مباراة دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا التي تقام على ملعب ويمبلي، بين المنتخبين الألماني والإنجليزي، حماس الجماهير.