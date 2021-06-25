خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

أكد خليل شمام لاعب الترجي التونسي على أن فريقه يخوض مباراة الغد أمام مضيفه الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية رغم خسارته بهدف في لقاء الذهاب برادس.





وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"خسرنا شوط أول في تونس ونلعب الشوط الثاني غدا في القاهرة لأجل الوصول إلى ما نتمناه بالتعويض والصعود إلى النهائي".









وتابع ."جمهور الترجي طالبنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد واتمنى أن نكون سبب فرحتهم لهذا الدعم الكبير".





وواصل :"رسالتي للاعبين بالتركيز في الشوط الثاني للمباراة الذي يقام في القاهرة لأن الفرصة لا تزال بين أيدينا للعب للمباراة النهائية هذا الموسم".