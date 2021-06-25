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خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري
الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:25 م
علي نبوي
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أكد خليل شمام لاعب الترجي التونسي على أن فريقه يخوض مباراة الغد أمام مضيفه الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية رغم خسارته بهدف في لقاء الذهاب برادس.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"خسرنا شوط أول في تونس ونلعب الشوط الثاني غدا في القاهرة لأجل الوصول إلى ما نتمناه بالتعويض والصعود إلى النهائي".
وتابع ."جمهور الترجي طالبنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد واتمنى أن نكون سبب فرحتهم لهذا الدعم الكبير".
وواصل :"رسالتي للاعبين بالتركيز في الشوط الثاني للمباراة الذي يقام في القاهرة لأن الفرصة لا تزال بين أيدينا للعب للمباراة النهائية هذا الموسم".
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