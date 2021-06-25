Advertisements

خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد خليل شمام لاعب الترجي التونسي على أن فريقه يخوض مباراة الغد أمام مضيفه الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية رغم خسارته بهدف في لقاء الذهاب برادس.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :"خسرنا شوط أول في تونس ونلعب الشوط الثاني غدا في القاهرة لأجل الوصول إلى ما نتمناه بالتعويض والصعود إلى النهائي".


وتابع ."جمهور الترجي طالبنا بتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد واتمنى أن نكون سبب فرحتهم لهذا الدعم الكبير".
  

وواصل :"رسالتي للاعبين بالتركيز في الشوط الثاني للمباراة الذي يقام في القاهرة لأن الفرصة لا تزال بين أيدينا للعب للمباراة النهائية هذا الموسم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا خليل شمام الترجي الاهلي

أخبار تهمك

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفض عرضًا ضخمًا لضم نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 5 ساعات

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ يوم

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى في قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي.. الترجي يتحدى تاونشيب وعينه على "برج العرب"

ننشر التشكيلة المحتملة للترجي التونسي أمام الإتحاد السكندري‎

عاشور يكشف تفاصيل الجلسة التي جمعت اللاعبين قبل مواجهة الترجي

التشكيل المتوقع للترجي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بهذه التشكيلة يدخل الترجي مباراة نصف نهائي رابطة الأبطال..

ميدو يتحدى رئيس الزمالك بسبب أحمد عيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

08:56 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

06:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى