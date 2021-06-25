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وزير الخارجية: المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مؤتمر برلين 2 تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك أطر تم دعمها ومنها ضرورة عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، وخروج المرتزقة من كل الأراضي الليبية، لافتا إلى أنه كان هناك توافق دولي واسع لدعم الوضع في ليبيا.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، أن المجتمع الدولي أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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