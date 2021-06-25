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السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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سيطرت قوات الحماية بمحافظة الدقهلية علي حريق نشب في مدينة المطرية بمنطقة شارع السكة الحديد، حيث التهمت النيران في غاب وبوص في منطقة شارع السكة الحديد. 

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد باندلاع حريق في بوص وغاب بمدينة المطرية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع الحريق و٤ سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، وبالفحص تبين ان الحريق التهم غاب وبوص.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل في منطقة شارع السكة الحديد بالدقهلية

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