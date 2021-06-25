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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقده.

وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.

ومن المنتظر أن يتم رفع راتب اللاعب السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.

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