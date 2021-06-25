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إندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بالطالبية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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إندلع حريق أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت قوات القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.
إندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بالطالبية
إندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بالطالبية
إندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بالطالبية
إندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بالطالبية

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