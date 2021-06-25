تأمينات ومعاشات.. بشرى سارة لأصحاب "التوك توك"

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم بمبادرة إحلال المركبات، إن هناك تكليفات رئاسية بالتوسع في مشاركة المواطنين في مبادرة الإحلال.



وأضاف "عوض"، خلال مداخلة تليفوينة مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك دراسات لتقنين أوضاع التوك توك في جميع المحافظات، ويشارك فيها الوزارات المعنية والجهات المعنية.



وأشار إلى أن صاحب التوك توك له العديد من الفوائد منها أنه سيصبح صاحب مهنة يحصل على تأمينات اجتماعية ومعاش، متابعًا: "لا يتكلف مالك التوك توك في أي تكاليف باهظة لترخيص التوك توك، والمبادرة بها تيسيرات وتسهيلات لأصحاب التوك توك".

