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لاجارد: منطقة اليورو تتعافي بوتيرة أسرع من التوقعات

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:41 م
لاجارد
لاجارد
وكالات
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أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم بأن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوبا دائمة بها.

وقالت لاجارد للزعماء وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات "الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022، في موعد أقرب بواقع فصل عما كان متوقعا في الربيع".

وبحسب "رويترز"، أضافت لاجارد أن السياسة المالية والنقدية تواصل لعب دورها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة. استمرار الدعم مطلوب لتجنب أن تخلف الجائحة ندوبا كبيرة في الاقتصاد.

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