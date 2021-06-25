النيابة تأمر بالتحفظ على هاتف علاء حسانين في قضية التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بالتحفظ علي هاتف النائب البرلماني السابق علاء حسانين و14 متهم أخر معه في قضية التنقيب عن الأثار، لتفريغها والتحفظ علي الفيديوهات التي توجد بداخلها والمكالمات التليفونية للمتهمين، وكلفت باستكمال تحريات المباحث عن الصحيفة الجنائية للمتهمين.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.



وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 14 شخصا آخرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.