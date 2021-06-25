Advertisements

النيابة تأمر بالتحفظ على هاتف علاء حسانين في قضية التنقيب عن الآثار

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بالتحفظ علي هاتف النائب البرلماني السابق علاء حسانين و14 متهم أخر معه في قضية التنقيب عن الأثار، لتفريغها والتحفظ علي الفيديوهات التي توجد بداخلها والمكالمات التليفونية للمتهمين، وكلفت باستكمال تحريات المباحث عن الصحيفة الجنائية للمتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الإتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 14 شخصا آخرين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أخبار تهمك

حلا شيحة تلغى متابعة محمد رمضان على إنستجرام.. فما السبب

منذ 36 دقيقة

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

11:01 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

10:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى