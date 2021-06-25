وزير الخارجية: تواجد تركيا على الأراضي الليبية لا شرعية له

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك أطر لحل الأزمة الليبية تم دعمها خلال مؤتمر برلين 2، منها تدعيم وقف اطلاق النار، والحفاظ على الموارد الليبية، وتوزيعها بشكل عادل على الشعب الليبي.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك توافق دولي واسع لتدعيم الجهود الحكومة الليبية لتحقيق مخرجات المؤتمر حفاظا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.



وعن هل تعتبر مصر الوجود التركي في ليبيا ينضوي تحت بند المرتزقة، قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن القوات التركية قوات نظامية وهى وغيرها من القوات النظامية هى المقصودة، منوها بأن تركيا تحاول أن تضفي شرعية على تواجدها على الأرض، ولكن هذه الشرعية لا محل لها، حيث أنها تمت وفق اتفاق مع حكومة لم يكن لها ولاية.

