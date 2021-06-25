Advertisements

وزير الخارجية: تواجد تركيا على الأراضي الليبية لا شرعية له

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك أطر لحل الأزمة الليبية تم دعمها خلال مؤتمر برلين 2، منها تدعيم وقف اطلاق النار، والحفاظ على الموارد الليبية، وتوزيعها بشكل عادل على الشعب الليبي.

وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك توافق دولي واسع لتدعيم الجهود الحكومة الليبية لتحقيق مخرجات المؤتمر حفاظا على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وعن هل تعتبر مصر الوجود التركي في ليبيا ينضوي تحت بند المرتزقة، قال سامح شكري، وزير الخارجية، أن القوات التركية قوات نظامية وهى وغيرها من القوات النظامية هى المقصودة، منوها بأن تركيا تحاول أن تضفي شرعية على تواجدها على الأرض، ولكن هذه الشرعية لا محل لها، حيث أنها تمت وفق اتفاق مع حكومة لم يكن لها ولاية.

أخبار تهمك

معين الشعباني يثير مخاوف الأهلي قبل المواجهة النارية

منذ أقل من ساعتين

خليل شمام يتحدى الأهلي بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 4 ساعات

حلا شيحة تلغى متابعة محمد رمضان على إنستجرام.. فما السبب

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل شروط «بن شرقي» لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

"الري": مرونة مصر قوبلت بتعنت من قبل أثيوبيا في ملف سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا قبل مواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بنجم الأهلي.. والأخير يبحث عن عرض للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السكة الحديد.. والتنفيذ يوليو المقبل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الأهلي

11:01 م

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

08:02 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم تجديد نجم الفريق

10:31 م

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى