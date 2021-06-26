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مدير "الفنية العسكرية" يكشف عن آخر اختراعات الكلية المشاركة بالمسابقات الدولية (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، عن آخر اختراعات الكلية التي شاركت في مسابقات دولية، مؤكدًا أن المشاركة في المسابقات الدولية أحد وسائل التأهيل والتعليم سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس.

وقال "كمال" في حواره ببرنامج "درع الوطن" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الجمعة إن أحد أعضاء هيئة التدريس حصل على الميدالية البرونزية في مسابقة جنيف للابتكار، بالإضافة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحصلون على دكتوراه وتحقيق براءات اختراع.

وأضاف أن الطلبة تشارك في أكثر من مسابقة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنه قبل جائحة كورونا حصلت الكلية الفنية العسكرية على المركز الأول في مسابقة المواد المركبة بدولة روسيا والوصول إلى المركز الثالث في مسابقة الطيارة بدون طيار في الولايات المتحدة.

وتابع "شارك الطلاب بالكلية في المسابقة الدولية للمركبات الأرضية غير المأهولة والذي تنظمها هيئة بحوث صحراء المريخ، وقاموا باختراع روبرت ينفذ بعض المهام على صحراء المريخ وكنا الفريق الوحيد على مستوى مصر تأهل إلى التصفيات النهائية من بين 88 فريق من جامعات عالمية من بينها أمريكا وكندا واستراليا وتركيا وحصلنا على المركز الثاني على مستوى العالم في هذه المسابقة".

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