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إبراهيم عيسى: أوروبا لا تحارب الاسلام ومليئة بمجالس إسلامية أكثر من الدول المسلمة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، عدم واقعية النظرية المستمرة التي تقول بأن الغرب يتآمر على مصر كما كانت تدعى التنظيمات الاسلامية بأن دول أوروبا تتأمر على الاسلام، قائلا: "الغرب بتاع مصلحته واحنا كمان بتوع مصلحتنا وليه مش نبقى بتوع مصلحتنا ومينفعش نقول كل شويه المؤامرة وعداء الغرب وأوروبا لنا".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الرد على التنظيمات الارهابية التي تدعى بأن الغرب يعادي الاسلام فإن هذه الدولية الغربية مليئة بمجالس اسلامية اكثر من الدول المسلمة اصلا وتستقبل ملايين المهاجرين المسلمين".

ووجه الاعلامي ابراهيم عيسى، سؤاله لأصحاب نظرية المؤامرة قائلا: "لو فى مؤامرة على الاسلام ليه بنهاجر لهذه الدول؟ لذلك لا احب هذا الهوس بأن هناك مؤامرة على مصر والمؤسسات الدولية كلها سنده مصر الان".

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