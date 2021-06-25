هل هناك وفد مصري يزور تركيا لاستكمال المفاوضات؟.. وزير الخارجية يرد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر خلال الحوار الاستكشافي الأخير مع تركيا على مستوى نواب وزراء الخارجية للبلدين أبدت كل ما لديها من أراء متصلة بالسياسات التركية وما نتوقعه من تغير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى.



وعن توجه وفد مصري إلى تركيا لاستكمال المفاوضات مع الجانب التركي، أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لم يتحدد أي موعد لزيارات لاستكمال الحوار الاستكشافي بين مصر وتركيا.

