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إبراهيم عيسى: "اللي يرفض يأخذ اللقاح شخص أناني لازم يروح لطبيب نفسي"

السبت 26/يونيو/2021 - 04:59 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
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هاجم الاعلامي إبراهيم عيسى، الرافضين الحصول على لقاحات كورونا بدعوى خوفهم من التعرض للآثار الجانبية، وتساءل: "كيف يفضل البعض المرض على أخذ اللقاح وإزاى وصل بنا التوتر والجهلة والوسوسة أننا نرفض اللقاح عشان له أثار جانبية، وكورونا ممكن يموت".

وأضاف عيسى، في تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، "اللي يرفض يأخذ اللقاح شخص أناني ولازم يروح لطبيب نفسي مع احترامي لكل الناس"، معتبرا أن الرافضين الحصول على اللقاحات عمدا أشخاص أنانيين ومن الممكن يعدوا كل أسرهم.

وتابع: "رفض اللقاح انانية وعدم عقل وفي رأي أن الحكومة إذا تمكنت من توفير كمية وافرة من اللقاحات ستجبر المصريين على اللقاح حال توفر لقاحات لازمة"، مؤكدا أن رفض اللقاحات حالة انتحارية وتعطيل للحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعبير عن ضيق أفق وعقل.

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