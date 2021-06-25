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عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد الترجي التونسي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر امام الترجي التونسي اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

وحسب المصدر ، فإن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيواجه الفريق التونسي بنفس تشكيلة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.


وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن موسيماني سيبدأ بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي
خط الدفاع، أكرم توفيق وبانون وأيمن أشرف ومعلول 
خط الوسط، حمدي فتحي والسولية وديانج 
خط الهجوم ،صلاح محسن وطاهر ومحمد شريف

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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