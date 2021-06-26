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هل يوجد قنوات مفتوحة بين مصر وتركيا للإبلاغ بأي ملاحظات؟.. وزير الخارجية يجيب

السبت 26/يونيو/2021 - 05:26 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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توقع سامح شكري، وزير الخارجية، أن تُصاغ العلاقات المصرية التركية على المبادىء التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وعدم السماح بأي نشاط على أرض الدولة بهدف زعزعة استقرار دولة أخرى.

وعن وجود قنوات مفتوحة لإبلاغ الجانب التركي بأي اعتراض أو ملاحظات على أي أمر، أشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تمثيلًا دبلوماسيًا بين الجانبين على مستوى القائم بالأعمال، ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل، وإدارة العلاقات، وفي توصيل ما ترغب به مصر من آراء.

إلى ذلك، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي، وقرار مجلس الأمن أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأشار "شكري"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن مصر خلال الحوار الاستكشافي الأخير مع تركيا على مستوى نواب وزراء الخارجية للبلدين أبدت كل ما لديها من أراء متصلة بالسياسات التركية وما نتوقعه من تغير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى.

وعن توجه وفد مصري إلى تركيا لاستكمال المفاوضات مع الجانب التركي، أوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لم يتحدد أي موعد لزيارات لاستكمال الحوار الاستكشافي بين مصر وتركيا.

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